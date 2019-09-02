Сезон Молодежной хоккейной лиги стартует матчем между "Локо" и "Алмазом"

ТАСС, 3 сентября. Новый розыгрыш Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), который станет 11-м в истории, возьмет свой старт во вторник встречей между ярославским "Локо" и череповецким "Алмазом". Матч в Ярославле начнется в 19:00 мск.

"Локо" является действующим чемпионом МХЛ и самым титулованным клубом лиги. Ярославцы трижды выигрывали Кубок Харламова. По две победы на счету столичной "Красной Армии" и "Омских ястребов", по разу чемпионами становились "Стальные лисы" (Магнитогорск), МХК "Спартак" (Москва) и "Чайка" (Нижний Новгород). 31 августа "Локо" третий раз стал обладателем Кубка мира среди молодежных клубных команд, в финале обыграв сборную звезд хоккейной лиги канадской провинции Альберта (AJHL) со счетом 3:0.

В МХЛ могут выступать хоккеисты в возрасте от 16 до 20 лет. В предстоящем сезоне в соревнованиях примут участие 34 команды - по 17 коллективов в Западной и Восточной конференциях. В плей-офф выйдут по восемь сильнейших клубов.

В новом сезоне в состав лиги вернулись "Сахалинские акулы", которые выступали в чемпионате с 2014 по 2017 год. Команда будет выступать в Западной конференции, при этом "Чайка" переведена на Восток. Московское "Динамо" будет проводить свои домашние матчи в Твери.

Регулярный чемпионат, в котором каждая из команд проведет по 64 игры, завершится 6 марта 2020 года. Матчи плей-офф стартуют 9 марта - все серии до финала будут проходить до трех побед, а решающая - до четырех. Если для выявления победителя турнира потребуются все семь матчей, то сезон завершится 26 апреля.

Кубок вызова МХЛ с участием лучших игроков регулярного чемпионата пройдет 11 января. Традиционная встреча состоится на "ВТБ-Арене" в Москве.