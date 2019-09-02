Мужская и женская сборные России стартуют на ЧЕ по настольному теннису во Франции

ТАСС, 3 сентября. Финальная стадия командного чемпионата Европы по настольному теннису с участием женской и мужской сборных России стартует во вторник в Нанте (Франция). Турнир завершится 8 сентября.

Чемпионат Европы проходит в новом формате - через отборочные старты в финальный этап отобрались по 24 женские и мужские сборные. В каждой сетке команды разбиты на восемь групп, победители которых выйдут в четвертьфинал. Женская сборная России встретится с соперницами из Португалии и Хорватии. Мужскую команду ждут оппоненты из Германии и Чехии.

В состав женской национальной сборной вошли Полина Михайлова, Яна Носкова, Ольга Воробьева, Валерия Щербатых и Мария Тайлакова. У мужчин честь страны будут отстаивать Александр Шибаев, Кирилл Скачков, Владимир Сидоренко, Вильдан Гадиев, Лев Кацман. Последним со жребием не повезло, ведь необходимо побеждать не только боеспособных чехов, но и действующих чемпионов Европы из Германии, в составе которых выступает лучший игрок континента Тимо Болль. У женщин задача проще - хорватки являются аутсайдерами группы, а с командой Португалии россиянки способны побороться за первое место.

На каждый матч от страны можно заявить по три теннисиста. Групповой этап пройдет 3 и 4 сентября. Четвертьфинальные встречи состоятся 6 сентября, полуфинальные - 7 сентября. Решающие матчи намечены на 8 сентября.

Мужская сборная России ни разу не побеждала на чемпионате Европы, не происходило этого и во времена СССР. Женская команда последний раз становилась лучшей на континенте в 1994 году. Рекордсменами по числу побед у мужчин являются шведы (14), у женщин - венгерки (9).