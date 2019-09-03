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Летние неолимпийские виды спорта

Монгольский сумоист Белый Феникс получил японское гражданство

Спортсмен является рекордсменом по количеству побед и выигранных трофеев Кубка императора
Белый Феникс Хакухо AP Photo/Koji Sasahara
Описание
Белый Феникс Хакухо
© AP Photo/Koji Sasahara

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Ёкодзуна Белый Феникс Хакухо (настоящее имя - Мунхбатын Давааджаргал), ставший легендой сумо, получил гражданство Японии, предварительно отказавшись от монгольского. Об этом во вторник сообщило агентство Киодо.

Теперь Хакухо после завершения карьеры сможет возглавить Хэя - основную ячейку в организационной структуре профессионального сумо. Она представляет собой полноценную коммуну, где спортсмены живут и тренируются. Отказ от монгольского гражданства был обусловлен тем, что в Японии закон запрещает иметь двойное гражданство.

Хакухо является самым титулованным борцом в мире профессионального сумо. Ёкодзуне принадлежит большинство рекордов этого вида спорта. На его счету наибольшее количество выигранных Кубков императора (42) и наибольшее число побед (1120). Хакухо женат на японке по имени Саёко Вада.

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