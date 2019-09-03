Датчанин Бендтнер стал футболистом "Копенгагена"

ТАСС, 3 сентября. Датский нападающий Никлас Бендтнер подписал контракт с футбольным клубом "Копенгаген". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение рассчитано до конца 2019 года. 31-летний футболист присоединится к новому клубу 4 сентября.

Год назад Бендтнер, находясь в Копенгагене, вступил в конфликт с водителем такси. Форвард остался недоволен поездкой и отказался заплатить. Водитель начал оскорблять Бендтнера, после чего спортсмен ударил его по лицу, сломав ему челюсть. Суд первой инстанции вынес датчанину приговор в виде 50 суток лишения свободы и штрафа в размере $230, позже наказание заменили домашним арестом.

Бендтнер родился в Копенгагене и начинал заниматься футболом в школе клуба КБ. После этого он отправился в лондонский "Арсенал". Также в Европе датчанин выступал за английские "Бирмингем", "Сандерленд" и "Ноттингем Форест", итальянский "Ювентус", немецкий "Вольфсбург" и норвежский "Русенборг".