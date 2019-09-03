Гол футболиста "Оренбурга" Деспотовича признан лучшим по итогам августа в РПЛ

ТАСС, 3 сентября. Гол нападающего футбольного клуба "Оренбург" Джордже Деспотовича признан лучшим по итогам августа в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Лучший гол месяца выбирали эксперты РПЛ, телеканала "Матч Премьер", а также болельщики, которые голосовали в социальной сети "Вконтакте".

Эксперты лиги и "Матч Премьер" отдали предпочтение голу 27-летнего Деспотовича, который он забил в матче четвертого тура против грозненского "Ахмата" (1:2). Болельщики выбрали лучшим голом мяч полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова в матче восьмого тура против московского "Спартака" (1:0). В тройку лучших по итогам зрительского голосования также вошел гол нападающего самарского клуба "Крылья Советов" Александра Соболева во встрече против "Урала" (3:1).

Деспотович забил в нынешнем сезоне четыре гола, он делит третье место в гонке бомбардиров с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Лидирует нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов (7), на втором месте идет Соболев (6).