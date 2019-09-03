Состав женской сборной России по тяжелой атлетике на ЧМ-2019 сократился до семи человек

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Состав женской сборной России по тяжелой атлетике на чемпионат мира сократился с десяти до семи человек. Об этом сообщил ТАСС старший тренер команды Геннадий Аниканов.

Федерация тяжелой атлетики России первоначально заявила для участия в сентябрьском чемпионате мира 10 спортсменок. В заявку была включена и Тима Туриева, которая в середине августа была отстранена Международной федерацией тяжелой атлетики из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

"Мы не будем никого заявлять на чемпионат мира вместо Туриевой, - сказал Аниканов. - Принято решение, что в Таиланде будут выступать семь наших спортсменок. Это Надежда Панова (весовая категория до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Анастасия Анзорова (до 71 кг), Мария Вострикова (до 76 кг), Екатерина Катина (до 81 кг) и Татьяна Каширина (свыше 87 кг)".

По словам тренера, ранее включенные в состав национальной команды Александра Козлова (до 59 кг) и Ксения Пасхина (до 87 кг) лишились возможности выступить в Таиланде по причине невысоких результатов, показанных на контрольных тренировках. Козлова и Ольга Те, которая заявлена на чемпионат мира в качестве запасной, сейчас готовятся к участию в молодежном чемпионате Европы.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Паттайе (Таиланд) с 18 по 27 сентября, молодежное первенство Европы - в Бухаресте с 17 по 27 октября.