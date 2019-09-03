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Футбол в России

Валерия Карпина признали лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд

"Ростов" под его руководством одержал в августе три победы и вышел в лидеры чемпионата
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 3 сентября. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Лучшего тренера месяца выбирали эксперты РПЛ, телеканала "Матч Премьер", а также болельщики, которые голосовали в социальной сети "Вконтакте". Эксперты РПЛ признали лучшим тренером августа наставника "Краснодара" Сергея Матвеева, а болельщики и эксперты телеканала "Матч Премьер" отдали свои голоса за Карпина.

Карпина признали лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд. В августе "Ростов" под его руководством одержал три победы - над самарскими "Крыльями Советов" (1:0), казанским "Рубином" (2:1) и московским "Локомотивом" (2:1), сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" (2:2) и проиграл "Уфе" (0:2).

"Ростов" занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, имея в активе 17 очков, столько же у "Краснодара" и санкт-петербургского "Зенита", расположившихся выше по дополнительным показателям.

Девятый тур РПЛ пройдет после паузы на игры национальных сборных. "Ростов" проведет домашний матч против грозненского "Ахмата".

Теги
Российский футболКарпин, Валерий Георгиевич
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