Первая ракетка мира восхитилась поведением Даниила Медведева на US Open

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Первая ракетка мира японка Наоми Осака заявила, что восхищается поведением российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США (US Open). Комментарий Осаки приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

Медведев некорректно повел себя в матче третьего круга турнира против испанца Фелисиано Лопеса, он поругался с арбитром, бросив в его сторону ракетку, а также вырвал полотенце у одного из болбоев, а после швырнул его на корт. Зрители после этого стали освистывать каждое действие Медведева на турнире, россиянин в ответ по итогам встреч благодарит болельщиков за мотивацию.

"Я не знаю, почему трибуны ему свистят, это просто смешно. Каждый день он говорит что-то новое. Не понимаю поведение трибун, но мне смешно, особенно то, как отвечает Медведев. Его сарказм просто восхищает", - сказала Осака.

23-летний Медведев (пятый номер посева) в четвертьфинале сыграет против швейцарца Стэна Вавринки (23), который обыграл победителя Открытого чемпионата США - 2018 серба Новака Джоковича.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября.