Футболист "Ростова" Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ в августе

ТАСС, 3 сентября. Нападающий футбольного клуба "Ростов" Элдор Шомуродов признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Лучшего игрока месяца выбирали эксперты РПЛ, телеканала "Матч Премьер", а также болельщики, которые голосовали в социальной сети "Вконтакте". Все единогласно признали лучшим игроком августа 24-летнего форварда сборной Узбекистана.

В августе "Ростов" одержал три победы - над самарскими "Крыльями Советов" (1:0), казанским "Рубином" (2:1) и московским "Локомотивом" (2:1), сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" (2:2) и проиграл "Уфе" (0:2). Шомуродов забил пять голов в пяти играх и вышел в лидеры гонки бомбардиров с семью мячами.

"Ростов" занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, имея в активе 17 очков, столько же у "Краснодара" и санкт-петербургского "Зенита", расположившихся выше по дополнительным показателям.

Девятый тур РПЛ пройдет после паузы на игры национальных сборных. "Ростов" проведет домашний матч против грозненского "Ахмата".