Сборная России по футболу провела тренировку в Новогорске в полном составе

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу во вторник на базе в подмосковном Новогорске провела тренировку перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана в составе 26 игроков.

В тренировке приняли участие в том числе полузащитники Денис Черышев и Александр Головин, которые прибыли в расположение сборной вечером 2 сентября из Испании и Монако соответственно. В ходе занятия игроки поздравили защитника Вячеслава Караваева с переходом из голландского "Витесса" в петербургский "Зенит".

Со сборной Шотландии россияне сыграют 6 сентября, встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Со сборной Казахстана россияне встретятся 9 сентября в Калининграде.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0).