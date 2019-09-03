Прыгунья в длину Клишина не планирует выступать на турнирах до ЧМ-2019

На чемпионате мира 2017 года в Лондоне Клишина заняла второе место с результатом 7,00 м. Сезон-2018 она пропустила. На чемпионате России в Чебоксарах спортсменка победила, прыгнув в лучшей попытке на 6,82 м.

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Чемпионка России 2019 года в прыжках в длину Дарья Клишина не планирует выступать на каких-либо турнирах до начала чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщил ТАСС старший тренер группы прыжков сборной России Антон Назаров.

Прыгунья в длину Клишина хочет в Катаре побороться за медаль чемпионата мира

"Дарья сейчас активно готовится к чемпионату мира. Она не планирует выступать на каких-либо турнирах до главного старта года", - заметил Назаров.

По словам менеджера спортсменки Алексея Николаева, в настоящее время Клишина находится на тренировочном сборе в испанской Валенсии, откуда отправится в Доху на чемпионат мира.

В конце июля после чемпионата России Клишина заявила журналистам, что планирует выступить в августе на турнирах в Гетеборге и Мадриде, но в итоге пропустила их.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.