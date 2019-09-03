Бывший тренер сборной Бразилии по футболу Сколари покинул "Палмейрас"

ТАСС, 3 сентября. Бывший главный тренер сборной Бразилии по футболу Луис Фелипе Сколари покинул бразильский клуб "Палмейрас". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Контракт с 70-летним специалистом расторгнут по решению руководства клуба. Вместе со Сколари команду покинут его помощники.

"Палмейрас" не может выиграть на протяжении семи матчей подряд, в турнирной таблице команда занимает пятое место. В Кубке Либертадорес команда проиграла "Гремио" в четвертьфинальном противостоянии.

Сколари возглавил "Палмейрас" прошлом году, ранее он уже тренировал команду (1997-2000, 2010-2012). Вместе с клубом он становился чемпионом Бразилии, двукратным обладателем Кубка Бразилии, обладателем Кубка Либертадорес. Также он работал, в частности, в английском "Челси", узбекистанском "Бунёдкоре", командах из Бразилии, Саудовской Аравии, Кувейта и Китая. Специалист становился чемпионом Узбекистана и Китая (трижды).

Сколари возглавлял сборные Кувейта, Португалии и Бразилии. Со сборной Бразилии стал чемпионом мира (2002) и обладателем Кубка конфедераций (2013). В 2002 году был признан тренером года по версии Международной федерации футбола.