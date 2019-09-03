Александр Медведев: ФК "Зенит" в летнее трансферное окно выполнил все поставленные цели

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно выполнил все цели, которые стояли перед ним. Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Летом состав чемпионов России пополнили нападающий испанской "Барселоны" Малком, защитники немецкого "Гамбурга", голландского "Витесса" и португальского "Порту" Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио (на правах аренды) соответственно, полузащитник "Рубина" Алексей Сутормин, а также вратарь норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин.

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"Мы удовлетворены итогами трансферной кампании в это летнее окно, - сказал Медведев. - К нам пришли игроки на те позиции, которые нам необходимы не только сейчас, но и на перспективу - это и центральный защитник, и правый защитник, и атакующий полузащитник, или можно назвать его нападающим, Малком. Все цели, которые перед собой ставили, мы достигли". "Сейчас новички должны влиться в коллектив, в команду, тем более сейчас будет окно на игры сборной, - отметил Медведев. - Оно небольшое, но времени на то, чтобы влиться в команду, достаточно. У нас много игроков уехали в сборные и России, и других стран, полностью команда соберется только после того, как завершится пауза на игры сборных. А те, кто останутся, будут тренироваться". "В каждом трансфере есть свои сложности, свои подводные камни - один может занять очень много времени, а другой произойти быстро", - добавил гендиректор "Зенита". "Зенит" покинули качественные игроки Летом "Зенит" продал в "Сочи" семь игроков из основной обоймы: защитников Ибрагима Цаллагова, Ивана Новосельцева, Миху Мевлю и Эльмира Набиуллина, полузащитника Кристиана Нобоа, а также нападающих Дмитрия Полоза и Антона Заболотного.

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