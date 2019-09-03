Александр Медведев: ФК "Зенит" в летнее трансферное окно выполнил все поставленные цели

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно выполнил все цели, которые стояли перед ним. Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Летом состав чемпионов России пополнили нападающий испанской "Барселоны" Малком, защитники немецкого "Гамбурга", голландского "Витесса" и португальского "Порту" Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио (на правах аренды) соответственно, полузащитник "Рубина" Алексей Сутормин, а также вратарь норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин.
"Мы удовлетворены итогами трансферной кампании в это летнее окно, - сказал Медведев. - К нам пришли игроки на те позиции, которые нам необходимы не только сейчас, но и на перспективу - это и центральный защитник, и правый защитник, и атакующий полузащитник, или можно назвать его нападающим, Малком. Все цели, которые перед собой ставили, мы достигли".
"Сейчас новички должны влиться в коллектив, в команду, тем более сейчас будет окно на игры сборной, - отметил Медведев. - Оно небольшое, но времени на то, чтобы влиться в команду, достаточно. У нас много игроков уехали в сборные и России, и других стран, полностью команда соберется только после того, как завершится пауза на игры сборных. А те, кто останутся, будут тренироваться".
"В каждом трансфере есть свои сложности, свои подводные камни - один может занять очень много времени, а другой произойти быстро", - добавил гендиректор "Зенита".
"Зенит" покинули качественные игроки
Летом "Зенит" продал в "Сочи" семь игроков из основной обоймы: защитников Ибрагима Цаллагова, Ивана Новосельцева, Миху Мевлю и Эльмира Набиуллина, полузащитника Кристиана Нобоа, а также нападающих Дмитрия Полоза и Антона Заболотного.
"Сочи" - новичок премьер-лиги, у клуба отличная инфраструктура, это наследие Олимпиады 2014 года и чемпионата мира 2018 года, - отметил Медведев. - Те, кто бывал в Сочи, знают, что там отличные условия для жизни, про климат я и говорить не буду. А то, что игроки из зенитовской обоймы туда попали, говорит о том, что даже те футболисты, которые не попадали у нас в основной состав или были в аренде, качественные. Это говорит о том, что подбор игроков делался квалифицированно".
Кроме того, клуб из Санкт-Петербурга продал нападающего Луку Джорджевича и полузащитника Эрнани в "Локомотив" и итальянскую "Парму" соответственно. Полузащитник Эмилиано Ригони на правах аренды отправился в итальянскую "Сампдорию".
"О будущем сейчас говорить сложно, - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли клуб на ушедших в аренду игроков, учитывая возросший уровень конкуренции. - Посмотрим, как они будут играть в новых командах. Кроме того, из иностранцев у нас в аренде с правом выкупа только Эмилиано Ригони, переход Эрнани в "Парму" - это полноценный трансфер. Мы поблагодарили их за то, что они делали у нас в клубе и пожелали им успехов, каждый, когда выходил на поле, старался делать то, что умеет; держать такого игрока, как Ригони на скамейке или в ротации неправильно по отношению к нему, мы всегда также думаем о развитии футболистов".