Чичерова из-за травмы пропустит чемпионат РФ в Сочи, но надеется попасть на Военные игры

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова из-за травмы вынуждена пропустить командный чемпионат России в Сочи, однако сохраняет надежду на выступление на Всемирных военных играх в Китае, которые пройдут во второй половине октября. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Командный чемпионат России пройдет в Сочи с 4 по 6 сентября.

"Дне недели назад на тренировке я сломала мизинец на толчковой ноге, поэтому вынуждена отказаться от сочинского старта", - рассказала Чичерова.

По словам спортсменки, она сохраняет надежду на то, что сможет выступить на Всемирных военных играх в Китае и получит необходимый допуск от международной федерации для участия в международных стартах. "Поэтому я продолжаю тренироваться. На всякий случай", - подчеркнула собеседница ТАСС.

Седьмые летние Всемирные военные игры пройдут в Ухане с 18 по 27 октября.