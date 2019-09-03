Кабмин РФ выделил 132 млн рублей на систему Fan ID для матчей чемпионата Европы 2020 года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Минкомсвязи 132,7 млн рублей на систему идентификации болельщиков матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Как отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, средства выделяются из резервного фонда кабмина.

Они будут направлены на финансирование работ по обеспечению функционирования инфраструктуры системы идентификации футбольных болельщиков, в том числе на изготовление, учет, выдачу, замену и поддержку работы персонифицированных карт зрителей (Fan ID, паспорт болельщика). Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.