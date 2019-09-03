Ерохин: футболисты "Зенита" отлично примут новичка команды Караваева

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" устроят отличный прием новичку команды Вячеславу Караваеву. Об этом журналистам во вторник заявил партнер Караваева по "Зениту" и сборной России Александр Ерохин.

В понедельник 24-летний защитник Караваев перешел в "Зенит" из голландского "Витесса".

"Прочитал об этом только в новостях. Поздравили с переходом, думаю, он этому рад, в команде его примут отлично, будем работать уже после сборной", - заявил Ерохин.

Ерохин и Караваев вошли в состав сборной России на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Против шотландцев подопечные Станислава Черчесова сыграют 6 сентября в Глазго, матч со сборной Казахстана состоится 9 сентября в Калининграде.