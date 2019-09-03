Джанаев: сборной России нужно обратить внимание на передачи с фланга в игре с шотландцами

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Игрокам сборной России по футболу в преддверии матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против шотландцев нужно обратить внимание на большое количество передач с фланга в исполнении соперника. Об этом во вторник журналистам заявил голкипер национальной команды Сослан Джанаев.

Сборная России во вторник провела очередную тренировку перед отборочными матчами чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Россияне сыграют с шотландцами 6 сентября в Глазго. Со сборной Казахстана национальная команда встретится 9 сентября в Калининграде.

"Атмосфера отличная, готовимся в штатном режиме. Сегодня у нас будет теория, посмотрим по каждому игроку. Шотландцы действуют в традиционной силовой манере с большим количеством передач с фланга, на это нужно обратить внимание", - заявил Джанаев.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы попадут две лучшие команды группы.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.