Денис Черышев отметил, что ему еще нужно войти в необходимый игровой ритм

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Полузащитнику сборной России по футболу Денису Черышеву еще нужно время, чтобы войти в необходимый игровой ритм. Об этом он заявил во вторник журналистам.

Сборная России во вторник провела очередную тренировку перед отборочными матчами чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Россияне проведут игру с шотландцами 6 сентября. Со сборной Казахстана национальная команда встретится 9 сентября в Калининграде. Черышев пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы колена. В текущем сезоне чемпионата Испании он провел два матча за "Валенсию", в обоих выйдя на замену в концовке.

"Сегодня тщательно будем просматривать игры сборной Шотландии, думаю, успеем все правильно посмотреть. Нам нужно сконцентрироваться на себе, у нас хорошая команда, нам нужно обязательно взять три очка", - сказал Черышев.

"Сегодня поинтенсивнее потренировались, вечером будет теория, уже готовимся. Я готов играть, но все зависит от тренера, готов помочь к команде. Я только восстановился от травмы, потихоньку вхожу в ритм, набираю игровое время, чувствую себя хорошо, это самое главное. Постепенно нужно входить в режим, дай бог все будет нормально", - добавил он.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы попадут две лучшие команды группы.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.