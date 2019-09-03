Кабмин РФ в 2020-2022 гг. продолжит финансировать развитие массового спорта

ГОРКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ продолжит выделять средства на развитие массового спорта, строительство стадионов, спортплощадок, физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе на селе. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на период 2020-2022 годов в части культуры, физической культуры и спорта.

Премьер напомнил, что в ближайшие годы в России пройдет ряд международных соревнований: матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу, чемпионат мира по волейболу в 2022 году, а также Всемирная летняя Универсиада, которая состоится в Екатеринбурге в 2023 году. "И, безусловно, сделаем все, чтобы миллионы людей получили как можно больше ярких впечатлений от этих соревнований", - подчеркнул он.

"Отмечу, что нам предстоят значительные расходы в ближайший период и на спорт высоких достижений", - сказал Медведев. "Но такие яркие выступления профессионалов - это всегда стимул для развития массового спорта, поэтому продолжим выделять средства на строительство и реконструкцию стадионов, спортплощадок, в том числе на селе, физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых дворцов, ну и в целом нужно создавать условия, чтобы люди активно занимались спортом и с ранних лет вели здоровый образ жизни", - добавил Медведев.