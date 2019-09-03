Российские баскетболисты досрочно обеспечили себе выход во второй групповой этап Кубка мира. Заключительный матч первого группового раунда пройдет в среду, россияне сыграют против аргентинцев. Победитель встречи обеспечит себе первое место в группе.

ТАСС, 3 сентября. Мужская сборная России по баскетболу провела встречу с болельщиками на Кубке мира, который проходит в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Встреча прошла сразу после теоретического занятия сборной России в холле отеля в Ухане. Спортсмены и тренерский штаб национальной команды пообщались с болельщиками, раздали автографы и провели фотосессию. На встрече также присутствовал президент РФБ Андрей Кириленко. В заключение болельщики проводили команду кричалками и словами напутствия.

После окончания первого группового этапа россияне переедут в Фошань, где сыграют против команды Польши, а также против победителя матча первого этапа группы А между сборными Китая и Венесуэлы, который пройдет 4 сентября.

Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На первом групповом этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой этап выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.

Сборная России в предыдущий раз принимала участие в турнире в 2010 году, тогда российские баскетболисты заняли седьмое место. Россияне никогда не выигрывали золото чемпионата мира (предыдущее название Кубка мира), наивысшим достижением является второе место (1994, 1998). Сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), еще трижды завоевывала серебро (1978, 1986, 1990) и два раза - бронзу (1963, 1970).