{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Александр Медведев: первой задачей "Зенита" в Лиге чемпионов является выход из группы

По словам гендиректора петербургского клуба, в летнее трансферное окно "Зенит" выполнил все поставленные цели
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Зенит" на данном этапе ставит перед собой задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом ТАСС после подведения итогов летней трансферной кампании сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

На эту тему
Александр Медведев: ФК "Зенит" в летнее трансферное окно выполнил все поставленные цели

В конце августа в Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. По ее итогам соперниками "Зенита" стали португальская "Бенфика", французский "Лион" и немецкий "Лейпциг".

"На этом этапе задача - выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена. Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже. У нас очень ровная группа: "Лейпциг" начал чемпионат Германии с трех побед, "Лион" тоже обладает сильными исполнителями, ну а про "Бенфику" я и говорить не буду - это наш старый соперник".

"В каждом матче может быть непредсказуемый победитель, поэтому надо будет выходить на игры с полной самоотдачей. И неважно, дома или на выезде - надо брать очки!" - добавил гендиректор "Зенита".

На эту тему
Турнир для "своих". Как УЕФА может оставить клубы без Лиги чемпионов

По словам представителя руководства петербургского клуба, в летнее трансферное окно "Зенит" выполнил все поставленные цели. В этот период состав чемпионов России пополнили нападающий испанской "Барселоны" Малком, защитники немецкого "Гамбурга", голландского "Витесса" и португальского "Порту" Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио (на правах аренды) соответственно, полузащитник "Рубина" Алексей Сутормин, а также вратарь норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин. Из "Зенита" в "Сочи" этим летом перешли семь игроков из основной обоймы: защитники Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Миха Мевля и Эльмир Набиуллин, полузащитник Кристиан Нобоа, а также нападающий Дмитрий Полоз и Антон Заболотный. Кроме того, "Зенит" продал нападающего Луку Джорджевича и полузащитника Эрнани в "Локомотив" и итальянскую "Парму" соответственно. Полузащитник Эмилиано Ригони на правах аренды отправился в итальянскую "Сампдорию".

"Зенит" свой первый матч проведет на выезде против "Лиона" 17 сентября, ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 27 ноября. Матчи с "Бенфикой" пройдут 2 октября (дома) и 10 декабря (на выезде), с "Лейпцигом" - 23 октября (на выезде) и 5 ноября (дома).

Футбол в России
Решение о спонсоре Суперкубка РФ будет принято к следующему общему собранию клубов РПЛ
Одноматчевый турнир, в котором разыгрывается первый трофей сезона, проводится с 2003 года
Читать полностью