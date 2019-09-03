Александр Медведев: первой задачей "Зенита" в Лиге чемпионов является выход из группы

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Зенит" на данном этапе ставит перед собой задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом ТАСС после подведения итогов летней трансферной кампании сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

В конце августа в Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. По ее итогам соперниками "Зенита" стали португальская "Бенфика", французский "Лион" и немецкий "Лейпциг".

"На этом этапе задача - выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена. Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже. У нас очень ровная группа: "Лейпциг" начал чемпионат Германии с трех побед, "Лион" тоже обладает сильными исполнителями, ну а про "Бенфику" я и говорить не буду - это наш старый соперник".

"В каждом матче может быть непредсказуемый победитель, поэтому надо будет выходить на игры с полной самоотдачей. И неважно, дома или на выезде - надо брать очки!" - добавил гендиректор "Зенита".