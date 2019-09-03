Александр Медведев: первой задачей "Зенита" в Лиге чемпионов является выход из группы

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Зенит" на данном этапе ставит перед собой задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом ТАСС после подведения итогов летней трансферной кампании сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
В конце августа в Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. По ее итогам соперниками "Зенита" стали португальская "Бенфика", французский "Лион" и немецкий "Лейпциг".
"На этом этапе задача - выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена. Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже. У нас очень ровная группа: "Лейпциг" начал чемпионат Германии с трех побед, "Лион" тоже обладает сильными исполнителями, ну а про "Бенфику" я и говорить не буду - это наш старый соперник".
"В каждом матче может быть непредсказуемый победитель, поэтому надо будет выходить на игры с полной самоотдачей. И неважно, дома или на выезде - надо брать очки!" - добавил гендиректор "Зенита".
По словам представителя руководства петербургского клуба, в летнее трансферное окно "Зенит" выполнил все поставленные цели. В этот период состав чемпионов России пополнили нападающий испанской "Барселоны" Малком, защитники немецкого "Гамбурга", голландского "Витесса" и португальского "Порту" Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио (на правах аренды) соответственно, полузащитник "Рубина" Алексей Сутормин, а также вратарь норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин. Из "Зенита" в "Сочи" этим летом перешли семь игроков из основной обоймы: защитники Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Миха Мевля и Эльмир Набиуллин, полузащитник Кристиан Нобоа, а также нападающий Дмитрий Полоз и Антон Заболотный. Кроме того, "Зенит" продал нападающего Луку Джорджевича и полузащитника Эрнани в "Локомотив" и итальянскую "Парму" соответственно. Полузащитник Эмилиано Ригони на правах аренды отправился в итальянскую "Сампдорию".
"Зенит" свой первый матч проведет на выезде против "Лиона" 17 сентября, ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 27 ноября. Матчи с "Бенфикой" пройдут 2 октября (дома) и 10 декабря (на выезде), с "Лейпцигом" - 23 октября (на выезде) и 5 ноября (дома).