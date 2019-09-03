"Ростов" погасил задолженность перед "Спорт-Инжиниринг" и может играть на "Ростов-Арене"

ТАСС, 3 сентября. Футбольный клуб "Ростов" погасил задолженность перед управляющей компанией стадиона "Ростов-Арена" федеральным государственным унитарным предприятием "Спорт-Инжиниринг" за проведение на арене матчей в прошлом сезоне и может проводить матчи на стадионе. Об этом сообщает пресс-служба компании "Спорт-Инжиниринг".

Ранее ТАСС получил в распоряжение проект соглашения о расторжении договора между "Ростовом" и "Спорт-Ин".

"Наше предложение о расторжении договора было сделано по ряду причин, в первую очередь по финансовым соображениям, - говорится в сообщении. - ФК "Ростов" к середине августа не расплатился за проведение матчей сезона 2018-2019 годов, в нарушение договорных обязательств не подписывал акты (ни с замечаниями, ни без них) и не оплачивал проведение матчей сезона 2019-2020 годов. Когда сумма долга стала критической, а требования ФК "Ростов" по улучшению стадиона необоснованными, мы предложили ему расторгнуть договор и уйти со стадиона".

"После этого ФК "Ростов" погасил остаток задолженности за матчи прошлого сезона в размере около 12 млн рублей, подписал акты и оплатил 80% стоимости матчей текущего сезона (около 6 млн рублей). Поэтому в настоящее время договор действует в полной мере. Вопрос о размере выплаты оставшейся суммы будет решен на встрече сторон в ближайшее время", - сказано в заявлении.

"Ростов-Арена" вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала. Согласно концепции наследия чемпионата мира, стадион должен быть передан в собственность области в 2019 году.