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Футбол в России

РФС попросил тренеров воздерживаться от оценок судейства

В стартовых турах чемпионата России судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) призвал тренеров клубов воздержаться от комментариев по поводу работы судей. Об этом журналистам сообщил во вторник директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

В стартовых турах чемпионата России сезона-2019/20 судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей. После этого глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил о готовности заменить опытных арбитров молодыми специалистами в случае повторения грубых ошибок. Первым таким рефери стал Игорь Панин, который обслуживал игру седьмого тура 24 августа между "Тамбовом" и "Динамо" (0:2).

"Некоторые тренеры клубов дают оценки судейства, они бывают некорректными, - сказал Мельников. - Мы просим коллег воздерживаться от оценок. У нас это не запрещено, но давайте реагировать спокойнее, мы делаем одно дело".

После восьми туров "Краснодар", "Ростов" и петербургский "Зенит" находятся в тройке лидеров турнирной таблицы, имея в активе по 17 очков.

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