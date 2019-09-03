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Футбол в России

Несколько клубов РПЛ выразили недоверие главе департамента судейства РФС Егорову

В стартовых турах чемпионата России по футболу арбитры допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей

МОСКВА, 3 МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Некоторые клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), в том числе и ведущие, открыто выразили недоверие главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александру Егорову. Об этом журналистам сообщил во вторник президент РПЛ Сергей Прядкин.

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В стартовых турах чемпионата России сезона-2019/20 судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей. После этого Егоров заявил о готовности заменить опытных арбитров молодыми специалистами в случае повторения грубых ошибок. Первым таким рефери стал Игорь Панин, который обслуживал игру седьмого тура 24 августа между "Тамбовом" и "Динамо" (0:2).

"Клубы очень критически высказывались по поводу судейства, очень много неясностей, - сказал Прядкин. - Мы давно не обсуждали судейство на уровне руководителей клубов, видимо, у клубов накипело огромное количество вопросов, было выражено недоверие, клубы просят подключать как можно больше молодых арбитров. Мы сделаем соответствующее обращение к руководству РФС".

"Диалог всем понравился, всем понравилось внимание руководства РФС. Разговор был очень полезный. Некоторые клубы открыто выражали недоверие Александру Егорову, называть их не буду. В том числе были и топ-клубы", - добавил Прядкин. 

После восьми туров "Краснодар", "Ростов" и петербургский "Зенит" находятся в тройке лидеров турнирной таблицы, имея в активе по 17 очков.

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