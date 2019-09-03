Календарь сезона-2019/20 РПЛ определится после пожеланий клубов, участвующих в еврокубках

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Календарь с точными датами матчей чемпионата России по футболу станет известен после того, как все клубы, участвующие в еврокубках, пришлют свои пожелания. Об этом журналистам рассказал во вторник президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

В Лиге чемпионов на групповом этапе примут участие "Зенит" и "Локомотив", на той же стадии Лиги Европы сыграют "Краснодар" и ЦСКА.

"У нас нет писем от двух из четырех клубов, которые участвуют в еврокубках. Все связано с выступлением команд в европейских турнирах. Когда мы эти два письма получим, тогда и будет точный календарь", - сказал Прядкин.

Пока известно, что девятый тур после паузы на матчи сборных пройдет с 13 по 16 сентября.