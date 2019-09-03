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Футбол в России

Бабаев: ЦСКА мог лучше провести трансферную кампанию

Трансферное окно закрылось в ночь на вторник

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА мог удачнее провести летнюю трансферную кампанию. Такое мнение журналистам после общего собрания клубов чемпионата России во вторник высказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

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Трансферное окно закрылось в ночь на вторник. ЦСКА летом выкупил у английского "Эвертона" и "Уфы" контракты полузащитника Николы Влашича и защитника Игоря Дивеева, которые в сезоне-2018/19 выступали за команду на правах аренды. Кроме того, клуб купил у "Тамбова" защитника Седрика Гогуа и взял в аренду защитника хорватского клуба "Славен Белупо" Звонимира Шарлию и полузащитника бразильского "Васко да Гама" Лукаса Сантоса. Летом армейцы проявляли интерес к нападающему чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николаю Комличенко, но сделка сорвалась.

"В целом хотелось провести трансферную кампанию чуть лучше. Будем надеяться, что ребята постараются за себя и за тех парней. Тем не менее, если не принимать во внимание дисквалификации и травмы, считаю, что коллектив боеспособный. До зимы должны дотянуть", - сказал Бабаев.

"По трансферу Комличенко не договорились, - добавил гендиректор ЦСКА. - Чешский клуб не пошел навстречу, но это их право. Они посчитали, что наше предложение в той или иной степени им неинтересно, у нас было другое мнение. К сожалению, не получилось".

ЦСКА после восьми туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. Отставание от "Краснодара", "Зенита" и "Ростова", которые занимают места с первого по третье, составляет одно очко. В девятом туре ЦСКА на выезде сыграет с "Тамбовом". Точная дата матча еще не утверждена.

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