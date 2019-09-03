Чемпионы мира прыгуны Конева и Меньков не выступят на чемпионате России в Сочи

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева и обладатель золотой медали московского чемпионата мира - 2013 в прыжках в длину Александр Меньков не выступят на командном первенстве страны в Сочи, которое стартует 4 сентября. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

"Конева пока не сумела полностью восстановиться после травмы. Меньков ожидает получения допуска и хочет выступить на стартующем в конце сентября в Катаре чемпионате мира. Сейчас готовится к нему", - заметила Юхарева. Эти спортсмены, не имеющие в настоящий момент допуска на международные старты, из-за проблем со здоровьем вынуждены были пропустить июльский чемпионат России в Чебоксарах.

Как сообщал ранее ТАСС, травмы не позволят выступить на командном первенстве страны олимпийской чемпионке 2012 года в прыжках в высоту Анне Чичеровой и серебряному призеру Европейских игр 2019 года в метании копья Екатерине Старыгиной.

Командный чемпионат России пройдет в Сочи с 4 по 6 сентября, чемпионат мира - в Дохе с 27 сентября по 6 октября.