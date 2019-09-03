Бригада Сидиропулоса обслужит матч отбора ЧЕ-2020 между сборными Шотландии и России

ТАСС, 3 сентября. Судейская бригада во главе с греком Тасосом Сидиропулосом обслужит отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Шотландии и России, который пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного арбитра назначены Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резерным арбитром будет Яннис Пападопулос.

Встреча в Глазго пройдет в пятницу, начало в 21:45 мск. 9 сентября сборная России проведет еще один отборочный матч чемпионата Европы 2020 года, она сыграет с командой Казахстана в Калининграде.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы попадут две лучшие команды группы.