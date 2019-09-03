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Бокс

Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе против Спонга 12 октября

Украинский боксер объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию в марте
Александр Усик Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Усик
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 3 сентября. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик проведет первый поединок в супертяжелой весовой категории против голландца Тайрона Спонга 12 октября в Чикаго. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.

Усик объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию в марте. Дебютный поединок 32-летнего украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы Усика. 

Украинский боксер провел последний бой в ноябре прошлого года, нокаутировав британца Тони Беллью в поединке в первом тяжелом весе. В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии. На счету 34-летнего Спонга 14 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

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