Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе против Спонга 12 октября

ТАСС, 3 сентября. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик проведет первый поединок в супертяжелой весовой категории против голландца Тайрона Спонга 12 октября в Чикаго. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.

Усик объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию в марте. Дебютный поединок 32-летнего украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы Усика.

Украинский боксер провел последний бой в ноябре прошлого года, нокаутировав британца Тони Беллью в поединке в первом тяжелом весе. В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии. На счету 34-летнего Спонга 14 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.