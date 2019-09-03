Чемпион UFC Нурмагомедов не имеет проблем со сгонкой веса перед боем с Порье

АБУ-ДАБИ, 3 сентября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов не имеет проблем с весом перед боем с американцем Дастином Порье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Нурмагомедов во вторник принял участие в медиа мероприятиях. В частности, расписывался на постерах, а также поучаствовал в фотосессии. Помимо этого, специалисты UFC провели контрольное взвешивание бойца.

Как сообщили ТАСС в команде Нурмагомедова, у него нет проблем со сгонкой веса, и все идет по графику.

Бой Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 242.