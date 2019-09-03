Медведев и Хачанов примут участие в теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля" в октябре

ТАСС, 3 сентября. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов выступят на турнире "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Также в "ВТБ Кубок Кремля" примут участие россиянин Андрей Рублев и хорват Марин Чилич, который в 2014 году выиграл турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат США. "Традиционно мы всегда стремимся создать хорошие условия для участия в турнире как для известных игроков, так и для подрастающей молодежи, - приводит комментарий президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева пресс-служба турнира. - Сегодня наши ребята в элите мирового тенниса, а Рублев приближается к двадцатке - это большой успех российского тенниса. Среди иностранных игроков прежде всего надо отметить Марина Чилича, турнир обещает быть интересным".

23-летний Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету пять титулов на турнирах ATP. Медведев является лидером сезона по количеству участия в финалах турниров (6) и побед в матчах в этом году (47). В ночь с воскресенья на понедельник посеянный под пятым номером Медведев обыграл немца Доминика Кёпфера в четвертом круге Открытого чемпионата США - заключительного турнира серии Большого шлема в этом году - и вышел в четвертьфинал, где сыграет с швейцарцем Стэном Вавринкой (23). Поединок состоится во вторник.

23-летний Хачанов занимает девятое место в рейтинге ATP, в его активе четыре победы на турнирах ATP. Высшим достижением Хачанова на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019). На Открытом чемпионате США Хачанов (9) завершил борьбу на стадии первого круга, уступив канадцу Вашеку Поспишилу.

21-летний Рублев занимает 43-ю строчку в рейтинге ATP, он завоевал один титул на турнирах ATP. Его высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017), в этом году Рублев уступил итальянцу Маттео Берреттини (24) в матче четвертого круга Открытого чемпионата США.

Турнир состоится в 30-й раз, в этом году матчи пройдут на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве с 12 по 20 октября.