Формат Кубка России по футболу не изменится в следующем сезоне

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Розыгрыш Олимп - Кубка России по футболу в следующем сезоне будет проходить в том же формате, что в нынешнем. Об этом журналистам рассказал во вторник президент Российской премьер-лиги, вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин.

В среду прошло общее собрание премьер-лиги.

"Спортивная часть будет проходить в том же формате, что и в нынешнем сезоне", - сказал Прядкин.

В сезоне-2018/19 с 1/4 финала клубы проводили по два матча, кроме финала. В нынешнем сезоне на каждой стадии будет по одной игре.