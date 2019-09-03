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Футбол в России

Формат Кубка России по футболу не изменится в следующем сезоне

В сезоне-2018/19 с 1/4 финала клубы проводили по два матча, кроме финала, а в нынешнем на каждой стадии будет по одной игре

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Розыгрыш Олимп - Кубка России по футболу в следующем сезоне будет проходить в том же формате, что в нынешнем. Об этом журналистам рассказал во вторник президент Российской премьер-лиги, вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин.

В среду прошло общее собрание премьер-лиги.

"Спортивная часть будет проходить в том же формате, что и в нынешнем сезоне", - сказал Прядкин.

В сезоне-2018/19 с 1/4 финала клубы проводили по два матча, кроме финала. В нынешнем сезоне на каждой стадии будет по одной игре.

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