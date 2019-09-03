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Евро-2020

Около 80 представителей УЕФА посетят Санкт-Петербург в рамках визита перед ЧЕ-2020

Четвертый инспекционный визит УЕФА пройдет с 9 по 12 сентября
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Порядка 80 представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) посетят Санкт-Петербург в рамках инспекционного визита с 9 по 12 сентября. Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Во вторник пресс-служба оргкомитета чемпионата Европы 2020 года анонсировала четвертый инспекционный визит УЕФА, который пройдет с 9 по 12 сентября. Основной его целью будет обсуждение операционной деятельности стадиона "Санкт-Петербург" и объектов чемпионата Европы во время турнира.

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"Визит большой - приезжает около 80 специалистов по разным направлениям и функциональным областям, - сказал Сорокин. - У нас будет пленарное заседание, потом мы разойдемся по разным функциям, и каждый будет смотреть то, чем непосредственно занимается. К этому прибавляется визит партнеров и спонсоров".

"Большая группа будет работать на стадионе, чуть меньшая осмотрит внесоревновательные объекты в городе - это и фан-зона, и места размещения, и транспортные аспекты, - добавил гендиректор российской части турнира. - В плане волонтеров мы чувствуем себя очень уверенно. У нас более 4,5 тыс. заявок от кандидатов в волонтеры, по этому показателю мы сейчас в лидерах по сравнению с другими городами".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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