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Евро-2020

Карасев назначен главным арбитром матча отбора ЧЕ-2020 между сборными Словении и Польши

Встреча пройдет в пятницу в Любляне

ТАСС, 3 сентября. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит отборочный матч чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными Словении и Польши. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками арбитра будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным судьей назначен Виталий Мешков.

Встреча пройдет в пятницу в Любляне на стадионе "Стожице", начало матча в 21:45 мск.

После четырех туров группу G возглавляют поляки (12 очков), на втором месте идут израильтяне (7), третьем - австрийцы (6), четвертом - словенцы (5), пятом - сборная Северной Македонии (4), шестом - латвийцы (0).

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