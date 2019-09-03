Сборная США в овертайме обыграла команду Турции в матче Кубка мира по баскетболу

ТАСС, 3 сентября. Сборная США в овертайме обыграла команду Турции со счетом 93:92 в матче второго тура первого группового этапа Кубка мира по баскетболу, который проходит в Китае. Встречи группы Е проходят в Шанхае.
Самым результативным игроком матча стал игрок турецкой команды Эрсан Ильясова (23 очка), у американцев 15 очков в активе Криса Миддлтона. В другом матче группы Е сборная Чехии обыграла команду Японии (89:76).
После второго тура сборная США набрала четыре очка, команды Чехии и Турции заработали по три очка, замыкают турнирную таблицу баскетболисты Японии (2). Заключительные встречи первого группового этапа пройдут 5 сентября, представители Турции сыграют против чехов, а сборная США сыграет против команды Японии.
В группе G, встречи которой проходят в Шэньчжэне, сборная Франции переиграла команду Иордании (103:64), а сборная Доминиканской Республики оказалась сильнее команды Германии (70:68). В матчах группы H, которые проходят в Дунгуане, австралийцы обыграли сенегальцев (81:68), баскетболисты Литвы оказались сильнее канадцев (92:69). В группе F, встречи которой проходят в Нанкине, бразильцы обыграли греков (79:78), сборная Новой Зеландии - команду Черногории (93:83). Сборная России, выступающая в группе В, представители которой играют в Ухане, в понедельник во втором туре переиграла команду Южной Кореи (87:73) и досрочно вышла во второй групповой этап, россияне проведут заключительный матч первого группового этапа в среду против команды Аргентины.
Из группы G во второй этап вышли сборные Доминиканской Республики и Франции, по два очка имеют команды Германии и Иордании. Из группы Н в следующий раунд квалифицировались сборные Литвы и Австралии (четыре очка), у команд Канады и Сенегала - по два очка. В группе F на первом месте идет команда Бразилии (4), за ней - сборные Новой Зеландии и Греции (3), последнее место занимает команда Черногории (2).
Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На первом групповом этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020. Сборная США в 18-й раз принимает участие в мировом первенстве, команда пять раз становилась победителем турнира, трижды становилась серебряным призером и четыре раза бронзовым.