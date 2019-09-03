Сборная США в овертайме обыграла команду Турции в матче Кубка мира по баскетболу

ТАСС, 3 сентября. Сборная США в овертайме обыграла команду Турции со счетом 93:92 в матче второго тура первого группового этапа Кубка мира по баскетболу, который проходит в Китае. Встречи группы Е проходят в Шанхае.

Самым результативным игроком матча стал игрок турецкой команды Эрсан Ильясова (23 очка), у американцев 15 очков в активе Криса Миддлтона. В другом матче группы Е сборная Чехии обыграла команду Японии (89:76).

После второго тура сборная США набрала четыре очка, команды Чехии и Турции заработали по три очка, замыкают турнирную таблицу баскетболисты Японии (2). Заключительные встречи первого группового этапа пройдут 5 сентября, представители Турции сыграют против чехов, а сборная США сыграет против команды Японии.