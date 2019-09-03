Обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта" Кронвалль завершил карьеру

ТАСС, 3 сентября. Шведский защитник Никлас Кронвалль, ставший в 2008 году обладателем Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт", объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба "Детройта".

38-летний швед получит должность в структуре клуба.

Кронвалль является одним из четырех защитников в истории "Детройта", набравшим более 400 очков за карьеру (432 - 83 заброшенные шайбы и 349 результативных передач), швед провел в НХЛ 953 матча в регулярных чемпионатах и 109 игр в плей-офф. Его опережают соотечественник Никлас Лидстрём (1142), американец Рид Ларсон (570) и канадец Ред Келли (472).

Хоккеист выступал за шведский "Юргорден", вместе с которым дважды стал чемпионом страны (2000, 2001), после чего перешел в 2003 году в "Детройт", за который он играл до завершения карьеры. В 2000 году "Детройт" выбрал шведа на драфте НХЛ в первом раунде под общим 29-м номером.

В составе сборной Швеции Кронвалль стал олимпийским чемпионом (2006) и чемпионом мира (2006), на том турнире он стал лучшим защитником и самым ценным игроком, а также серебряным призером Игр (2014) и мирового первенства (2003).