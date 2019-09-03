Минспорт утвердил изменение отчетного периода выполнения норм ГТО школьниками

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ утвердило изменение отчетного периода выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) учащимися общеобразовательных организаций. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Минспорте РФ.

С 2020 года отчетный период станет единым - с 1 января по 31 декабря. Благодаря этому более понятным и точным будет формирование статической отчетности, а также анализ обращений с просьбами об увеличении срока подготовки к выполнению норм ГТО.

"Множество обращений граждан, преимущественно от родителей учащихся, с учетом широкой географии нашей страны и возникновения трудностей с местами выполнения беговых видов испытаний комплекса ГТО заставили нас рассмотреть и согласовать вопрос с Министерством просвещения РФ и Министерством науки и высшего образования РФ о приведении отчетного периода к единообразию", - отметил глава отдела физического воспитания населения и аналитической работы департамента развития физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Владимир Ерошов.

"Ранее отчетный период для учащихся приравнивался к учебному году и составлял отрезок с 1 июля текущего года до 30 июня следующего. Принятое решение позволит обучающимся начать выполнение нормативов ГТО еще будучи в 10-м классе, а завершить уже на выпуске из школы или ранее, что позволит быть достоверно уверенным в наличии знака отличия ГТО и удостоверения к нему в случаях, когда будущие абитуриенты рассчитывают на получение за этот знак дополнительных баллов к ЕГЭ", - добавил собеседник ТАСС.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.