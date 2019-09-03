Определились все участники 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу

ТАСС, 3 сентября. Красноярский "Енисей" обыграл "Тюмень" со счетом 1:0 в матче 1/32 финала Олимп - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Тюмени.

Гол на 82-й минуте забил Александр Ломакин. Ранее во вторник "СКА-Хабаровск" в гостях победил "Сахалин" (2:0), а "Томь" на выезде обыграла омский "Иртыш" (2:0).

Таким образом, в 1/16 финала Олимп - Кубка России примут участие "СКА-Хабаровск", "Томь", "Енисей", владивостокский "Луч", саранская "Мордовия", "Камаз" (Набережные Челны), "Чайка" (Ростовская область), владикавказская "Алания", новороссийский "Черноморец", воронежский "Факел", ярославский "Шинник", "Нижний Новгород", подмосковные "Химки", московские "Чертаново" и "Торпедо", калининградская "Балтика", а также 16 клубов из Российской премьер-лиги.

Жеребьевка турнира состоится в среду, прямая трансляция пройдет в эфире телеканала "Матч ТВ". Матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России состоятся 25 и 26 сентября. Действующим победителем турнира является московский "Локомотив".