Россияне стали бронзовыми призерами в эстафете на ЧМ по современному пятиборью

ТАСС, 3 сентября. Мужская сборная России по современному пятиборью заняла третье место в эстафете на чемпионате мира. Соревнования проходят в Будапеште.

Россияне набрали 1475 очков, за сборную России выступали олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун и Данил Калимуллин. Победу в эстафете одержали немцы (1506 очков), второе место заняла сборная Южной Кореи (1482). Всего в эстафете приняли участие 19 команд, в том числе две сборные Венгрии.

В фехтовании россияне заняли второе место, в плавании - 10-е, в конкуре - четвертое, "комбайне" (бег и стрельба) - 11-е. Эстафеты не входят в программу Олимпийских игр.

На чемпионатах мира россияне один раз выигрывали эстафету (2004), шесть раз становились серебряными призерами (1999, 2003, 2005, 2009, 2015, 2016) и пять раз - бронзовыми (1994, 2000, 2010, 2012, 2013).

Чемпионат мира завершится 8 сентября.