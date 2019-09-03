Боксер Гассиев заявил, что вряд ли проведет бой на турнире в Чикаго 12 октября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев вряд ли выступит 12 октября в Чикаго на турнире, главным событием которого будет дебютный бой в супертяжелом весе украинца Александра Усика. Слова Гассиева приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее в команде Гассиева ТАСС сообщили, что он намерен провести первый бой в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго, где также выступит чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол. Гассиев должен был дебютировать в супертяжелом весе нынешним летом против американца Джоуи Давейко, однако получил травму.

"Это не точная дата, вряд ли бой будет в октябре, я только восстанавливаюсь, все будет зависеть от моего организма. Давейко дал добро, согласился драться. Я тоже хочу боя, хотя мне не особо важно, будет он или другой. Главное для меня - поскорее восстановиться и вернуться на ринг", - сказал Гассиев.

"Перед боем с Давейко я травмировал заднюю поверхность плеча. Возможно, в этот раз я травмировался из-за того, что долго не нагружал плечо. Долго восстанавливался после операции, затем набрал форму, вышел на пик, но рука дала сбой. Если бы продолжил тренироваться, то усугубил бы травму", - добавил боксер.

На счету 25-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.