Логотип ЧМ-2022 по футболу представлен в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Официальная эмблема чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре была представлена в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Эмблема была презентована на доме №2 на улице Новый Арбат. Она появилась на здании в 20:22 мск.

В Катаре были выбраны четыре места, включая визитные карточки Дохи - гостиницы "Шератон" и "Торш", в которых прошла презентация логотипа. Также эмблема была представлена на Таймс-сквер в Нью-Йорке, Северном вокзале в Париже, железнодорожной станции в Берлине, площади Лестер-Сквер в Лондоне, в центре Мадрида, на Арке мира в Милане. Эмблема также была представлена в Бразилии, Аргентине, Мексике, Чили, Южной Африке, Южной Корее, Мумбаи (Индия) и Турции, в Ливане, Кувейте, Омане, Иордании, Ираке, Тунисе, Алжире и Марокко.