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ЧМ-2022 по футболу

Логотип ЧМ-2022 по футболу представлен в Москве

Эмблема турнира была презентована на доме №2 на улице Новый Арбат

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Официальная эмблема чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре была представлена в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Эмблема была презентована на доме №2 на улице Новый Арбат. Она появилась на здании в 20:22 мск.

В Катаре были выбраны четыре места, включая визитные карточки Дохи - гостиницы "Шератон" и "Торш", в которых прошла презентация логотипа. Также эмблема была представлена на Таймс-сквер в Нью-Йорке, Северном вокзале в Париже, железнодорожной станции в Берлине, площади Лестер-Сквер в Лондоне, в центре Мадрида, на Арке мира в Милане. Эмблема также была представлена в Бразилии, Аргентине, Мексике, Чили, Южной Африке, Южной Корее, Мумбаи (Индия) и Турции, в Ливане, Кувейте, Омане, Иордании, Ираке, Тунисе, Алжире и Марокко.

Эмблема прошлого чемпионата мира, который прошел в России в 2018 году, была представлена в телепрограмме "Вечерний Ургант", одновременно изображение нового символа появилось на фасаде Большого театра в 2014 году. Логотип помог презентовать экипаж Международной космической станции.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Лусаиле, Дохе, Аль-Хоре, Аш-Шамале, Умм-Салале, Ар-Рийяне, Аль-Вакре.

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