Кандидат в президенты WADA Банька ждет от РФ доказательств стремления бороться с допингом

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ /Польша/, 3 сентября. /ТАСС/. Единственный кандидат в президенты Всемирного антидопингового агентства (WADA), министр спорта и туризма Польши Витольд Банька считает, что Россия должна доказать свое желание бороться с допингом, чтобы восстановить доверие спортивного сообщества. Об этом он заявил журналистам во вторник, выступая на полях XXIX Экономического форума.
"Россия должна доказать, что она действительно хочет бороться с допингом, очиститься. Тогда возвращение будет возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о членстве Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
"Сегодня в WADA ведется анализ переданных россиянами проб и материалов из московской лаборатории. Уже сейчас мы знаем, что около 300 спортсменов подозреваются в использовании допинга на основании тех данных, - сказал он. - Вероятно, это завершится дисквалификациями".
"Но это еще не конец. Полноправное возвращение станет возможным, когда будут сделаны определенные шаги", - добавил Банька, подчеркнув важность ведущегося сейчас расследования.
"Я не могу говорить о деталях", - подчеркнул он, указав, что вскоре все станет известно.
В мае Банька стал единственным кандидатом на пост президента WADA. Выборы пройдут 7 ноября в польском Катовице на заседании совета учредителей организации. Новый президент будет избран на трехлетний срок и приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2020 года.
Ситуация с российскими спортсменами
Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. К соревнованиям спортсмены допускались на основании индивидуальных заявок в IAAF.
В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации. В апреле организация также забрала 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период. Полученные данные стали основанием для открытия допинговых дел.
В июле WADA сообщило, что подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил на основе данных московской лаборатории.