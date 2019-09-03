Кандидат в президенты WADA Банька ждет от РФ доказательств стремления бороться с допингом

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ /Польша/, 3 сентября. /ТАСС/. Единственный кандидат в президенты Всемирного антидопингового агентства (WADA), министр спорта и туризма Польши Витольд Банька считает, что Россия должна доказать свое желание бороться с допингом, чтобы восстановить доверие спортивного сообщества. Об этом он заявил журналистам во вторник, выступая на полях XXIX Экономического форума.

"Россия должна доказать, что она действительно хочет бороться с допингом, очиститься. Тогда возвращение будет возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о членстве Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

"Сегодня в WADA ведется анализ переданных россиянами проб и материалов из московской лаборатории. Уже сейчас мы знаем, что около 300 спортсменов подозреваются в использовании допинга на основании тех данных, - сказал он. - Вероятно, это завершится дисквалификациями".