{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Кандидат в президенты WADA Банька ждет от РФ доказательств стремления бороться с допингом

Выборы главы WADA пройдут 7 ноября в Катовице, поляк будет единственным кандидатом на этот пост
Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька (справа) Ирина Полина/ТАСС
Описание
Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька (справа)
© Ирина Полина/ТАСС

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ /Польша/, 3 сентября. /ТАСС/. Единственный кандидат в президенты Всемирного антидопингового агентства (WADA), министр спорта и туризма Польши Витольд Банька считает, что Россия должна доказать свое желание бороться с допингом, чтобы восстановить доверие спортивного сообщества. Об этом он заявил журналистам во вторник, выступая на полях XXIX Экономического форума.

"Россия должна доказать, что она действительно хочет бороться с допингом, очиститься. Тогда возвращение будет возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о членстве Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

"Сегодня в WADA ведется анализ переданных россиянами проб и материалов из московской лаборатории. Уже сейчас мы знаем, что около 300 спортсменов подозреваются в использовании допинга на основании тех данных, - сказал он. - Вероятно, это завершится дисквалификациями".

На эту тему

"Но это еще не конец. Полноправное возвращение станет возможным, когда будут сделаны определенные шаги", - добавил Банька, подчеркнув важность ведущегося сейчас расследования.

"Я не могу говорить о деталях", - подчеркнул он, указав, что вскоре все станет известно.

В мае Банька стал единственным кандидатом на пост президента WADA. Выборы пройдут 7 ноября в польском Катовице на заседании совета учредителей организации. Новый президент будет избран на трехлетний срок и приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2020 года.

Ситуация с российскими спортсменами

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. К соревнованиям спортсмены допускались на основании индивидуальных заявок в IAAF.

В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации. В апреле организация также забрала 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период. Полученные данные стали основанием для открытия допинговых дел.

В июле WADA сообщило, что подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил на основе данных московской лаборатории.

Теги
РоссияПольшаДопинг-скандал вокруг российского спорта
Евро-2020
Дюков ожидает, что сборная РФ покажет качественный футбол против шотландцев и казахстанцев
Встречи пройдут 6 и 9 сентября
Читать полностью