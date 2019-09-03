Хапланов: Лесун, выиграв бронзу ЧМ в мужской эстафете, возвращается на лидирующие позиции

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Многолетний лидер сборной России по современному пятиборью, олимпийский чемпион Александр Лесун, занявший вместе с Данилом Калимуллиным третье место на чемпионате мира в мужской эстафете, начинает возвращение на прежние лидирующие позиции. Такое мнение высказал ТАСС во вторник личный тренер Лесуна Алексей Хапланов.

Россияне набрали 1475 очков. Победу в эстафете одержали немцы (1506 очков), второе место заняла сборная Южной Кореи (1482). Всего в эстафете приняли участие 19 команд, в том числе две сборные Венгрии.

"Третье место в эстафете в иных условиях для олимпийского чемпиона Лесуна было бы не ахти каким достижением, - сказал Хапланов. - Но принимая в расчет, как сложно складывался этот сезон для Саши, бронза чемпионата мира является прекрасным результатом. Лесун очень долго восстанавливался после перенагрузки на июльских сборах во Франции. Эта медаль станет для него важным шагом на пути к возвращению на прежние лидирующие позиции".

В фехтовании россияне заняли второе место, в плавании - 10-е, в конкуре - четвертое, в "комбайне" (бег и стрельба) - 11-е. Эстафеты не входят в программу Олимпийских игр.

На чемпионатах мира россияне один раз выигрывали эстафету (2004), шесть раз становились серебряными призерами (1999, 2003, 2005, 2009, 2015, 2016) и пять раз - бронзовыми (1994, 2000, 2010, 2012, 2013).

Чемпионат мира, который стартовал в Будапеште 2 сентября, завершится 8 сентября.