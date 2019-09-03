Россиянки разгромили эстонок в матче отбора ЧЕ-2020 по футболу

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу одержала разгромную победу над командой Эстонии со счетом 4:0 в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Встреча прошла в Москве на "Сапсан-Арене".

Дублем отметилась Нелли Коровкина (10-я и 57-я минуты), также голы на счету Марины Федоровой (29) и Алины Мягковой (82).

В отборочном турнире чемпионата Европы принимают участие 47 команд, которые разделены на девять групп. Сборная России выступает в группе А с командами Нидерландов, Косова, Словении, Турции и Эстонии. Девять победителей групп и три лучшие команды из числа занявших вторые места (без учета результата матчей с шестой командой в своей группе) напрямую квалифицируются в финальный турнир, шесть худших команд из числа занявших вторые места выходят в раунд плей-офф, где разыграют еще три путевки. Сборная Англии на правах хозяйки турнира автоматически квалифицировалась в финальную часть.

Россиянки одержали две победы в двух матчах и на данный момент возглавляют турнирную таблицу группы A. Ранее во вторник в матче второго тура команда Словении дома разгромила сборную Косова (5:0). Встреча между голландками и турчанками состоится позднее во вторник. В случае победы сборная Нидерландов по набранным очкам догонит команду России.

В следующем матче сборная России 4 октября встретится на выезде с командой Косова.

Чемпионат Европы пройдет в Великобритании с 11 июля по 1 августа 2021 года. Действующим победителем турнира является сборная Нидерландов. Россиянки пять раз участвовали в групповой стадии турнира, однако ни разу не сумели выйти из группы (1997, 2001, 2009, 2013, 2017).