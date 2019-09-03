Украинская теннисистка Свитолина стала первой полуфиналисткой US Open

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла британку Йоханну Конту в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

24-летняя Свитолина оказалась сильнее 28-летней Конты со счетом 6:4, 6:4. Спортсменки в пятый раз встречались друг с другом, Свитолина выиграла все пять поединков. В полуфинале пятая сеяная турнира сыграет с победительницей встречи между американкой Сереной Уильямс (8) и китаянкой Ван Цян (16), которая пройдет в ночь со вторника на среду.

Свитолина занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 13 титулов на турнирах WTA. Украинка повторила свое лучшее достижение на турнирах серии Большого шлема, ранее она также выступала в полуфинале Уимблдона (2019). Свитолина стала первой украинкой, сумевшей пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США.

Конта расположилась на 16-й строчке рейтинга WTA, в ее активе три титула на турнирах WTA. Конта трижды играла в полуфиналах турниров серии Большого шлема - в 2016 году на Открытом чемпионате Австралии, в 2017-м - на Уимблдоне и в 2019-м на Открытом чемпионате Франции. Выйдя в четвертьфинал Открытого чемпионата США в этом году, Конта показала свое лучшее достижение на этом турнире.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире в женском одиночном разряде одержала японка Наоми Осака.