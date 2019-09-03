"Локо" победил "Алмаз" в первом матче нового сезона МХЛ

ТАСС, 3 сентября. Ярославский клуб "Локо" переиграл череповецкий "Алмаз" со счетом 4:1 в первом матче нового сезона Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

В составе "Локо" дубль сделал Павел Тютнев (20-я и 55-я минуты), также шайбы забросили Максим Денежкин (25) и Михаил Смирнов (53). У "Алмаза" отличился Владислав Герцик (52). Тютнев забросил свою вторую шайбу в меньшинстве.

Команды встретились в 49-й раз в истории, хоккейный клуб "Локо" одержал 24-ю победу в основное время (еще три победы ярославский клуб добыл в овертайме и пять - по буллитам). На счету "Алмаза" 12 побед в основное время, четыре победы в овертайме и одна - по буллитам.

В среду "Локо" и "Алмаз" проведут еще один очный матч.

"Локо" является действующим чемпионом МХЛ и самым титулованным клубом лиги. Ярославцы трижды выигрывали Кубок Харламова. 31 августа "Локо" в третий раз стал обладателем Кубка мира среди молодежных клубных команд, в финале обыграв сборную звезд хоккейной лиги канадской провинции Альберта (AJHL) со счетом 3:0.