Футболисты Малком и Караваев вошли в заявку "Зенита" для участия в Лиге чемпионов

ТАСС, 3 сентября. Бразильский нападающий Малком и защитник Вячеслав Караваев включены в заявку санкт-петербургского "Зенита" для участия в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Малком перешел в "Зенит" летом из испанской "Барселоны" за €40 млн, о подписании Караваева петербургский клуб объявил в понедельник, ранее защитник выступал за голландский "Витесс".