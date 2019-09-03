Футболисты Малком и Караваев вошли в заявку "Зенита" для участия в Лиге чемпионов

ТАСС, 3 сентября. Бразильский нападающий Малком и защитник Вячеслав Караваев включены в заявку санкт-петербургского "Зенита" для участия в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".
Малком перешел в "Зенит" летом из испанской "Барселоны" за €40 млн, о подписании Караваева петербургский клуб объявил в понедельник, ранее защитник выступал за голландский "Витесс".
Полностью заявка "Зенита" выглядит следующим образом: вратари Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин; защитники Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников; полузащитники Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков; нападающие Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.
Также в резервный список вошли голкиперы Никита Гойло и Николай Рыбиков, защитник Данила Прохин и полузащитники Кирилл Капленко, Леон Мусаев и Илья Воробьев.
"Зенит" свой первый матч проведет на выезде против "Лиона" 17 сентября, ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 27 ноября. Матчи с "Бенфикой" пройдут 2 октября (дома) и 10 декабря (на выезде), с "Лейпцигом" - 23 октября (на выезде) и 5 ноября (дома).