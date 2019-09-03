Чепиков: смерть Ханевольда является тяжелой утратой для мирового биатлона

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Смерть трехкратного олимпийского чемпиона норвежца Хальварда Ханевольда является тяжелой утратой для мирового биатлона. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, который выступал в одно время с норвежцем.

Ханевольд скончался во вторник утром. Ему было 49 лет.

"Мы часто соперничали друг с другом, но между нами были приятельские отношения. Не так давно, этой зимой, мы вместе выступали в Гонке легенд. Хальвард приехал туда с женой и детьми, было приятно видеть, как много внимания он уделяет семье", - сказал Чепиков.

"Тяжело сейчас слышать о том, что его больше нет. Хальвард был молод, энергичен, находился в хорошей спортивной форме. На руке он носил пульсометр, с которым бегал еще десять лет назад. Это тяжелая утрата для норвежского и мирового биатлона, приношу соболезнования родным и близким, скорблю вместе с ними", - добавил собеседник агентства.

Ханевольд начал карьеру в 15 лет. Олимпийские золотые медали он завоевал в 1998, 2002 и 2010 годах. На его счету также две серебряные и бронзовая олимпийские награды. Пять раз он побеждал на чемпионатах мира.