ЦСКА одержал волевую победу над "Ак Барсом" в матче КХЛ

В составе ЦСКА шайбы забросили Иржи Секач (39-я и 59-я минуты) и Линден Вей (50). У казанцев отличился Владимир Ткачев (9 и 40). Секач забросил первые шайбы за ЦСКА, ранее он выступал за "Ак Барс", в составе которого провел три сезона, выиграв Кубок Гагарина.

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 614 зрителей.

В составе армейского клуба 500-й матч в КХЛ провел капитан команды Сергей Андронов. Он вместе с ЦСКА трижды становился обладателем Кубка континента, а в прошлом сезоне впервые выиграл Кубок Гагарина, в составе сборной России стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года. Также 150-й матч в КХЛ провел форвард столичного клуба Андрей Светлаков. У "Ак Барса" 400-й матч в КХЛ провел Джастин Азеведо, для форварда Артема Лукоянова встреча с ЦСКА стала 400-м матчем в регулярных чемпионатах.

"Ак Барс" не может обыграть ЦСКА в гостях с 21 октября 2014 года, тогда встреча закончилась победой казанцев в серии буллитов со счетом 3:2.

В следующем матче ЦСКА дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком" 6 сентября, а "Ак Барс" днем ранее в гостях сыграет с хельсинкским "Йокеритом".

Результаты других матчей игрового дня: "Куньлунь" (Пекин) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 4:3 Б, "Сибирь" (Новосибирск) - "Амур" (Хабаровск) - 2:1, "Барыс" (Нур-Султан) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:3, "Йокерит" - "Авангард" (Омск) - 1:3.