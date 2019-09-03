Дюков: Егорову необходимо дать шанс на посту главы департамента судейства РФС

"Я согласен, что есть его вина в том качестве судейства, которое мы видим, с другой стороны, были объективные причины, на которые он не мог повлиять. Наверное, правильно дать ему шанс исправить и улучшить ситуацию. Если говорить о промежуточных выводах, то их можно будет делать в декабре, но вы сами понимаете, возможны форс-мажорные обстоятельства, из-за чего выводы придется делать раньше", - заявил Дюков.

"Набралось довольно большое количество эпизодов, по которым много вопросов, одинаковые эпизоды трактуются по-разному, даже одним и тем же арбитром, - продолжил он. - Сейчас проводятся учебно-тренировочные сборы в Новогорске, и их задача - разобрать непростые важные моменты, что есть желтая, красная карточка, пенальти, чтобы с девятого тура не допускать ошибок. Что касается ошибок на футбольных матчах, то их делал не сам Егоров, но те судьи, которые обслуживали матчи, были назначены им как руководителем. Понятно, что не он участвовал в их изначальном воспитании, но предсезонную подготовку проводил он, это его зона ответственности, и получилось не все, но прошло только восемь туров, и делать какие-то долгосрочные выводы еще преждевременно".

По словам главы РФС, уровень судейства в России будет возможно поднять благодаря использованию системы видеоассистента рефери (VAR) на как можно большем количестве матчей национального чемпионата. "Нам необходимо повысить качество судейства, мы это можем сделать, во-первых, за счет введения и применения VAR на как можно большем количестве матчей. Во-вторых, обойма арбитров должна быть больше. К сожалению, наши опытные судьи допускали ключевые ошибки, что вызвало заслуженную негативную реакцию со стороны клубов, поэтому они должны чувствовать, что не являются незаменимыми, в связи с этим список арбитров будет расширен, дополнительно пригласим четырех судей из ФНЛ [Футбольной национальной лиги]", - заключил он.

После восьми туров "Краснодар", "Ростов" и петербургский "Зенит" находятся в тройке лидеров турнирной таблицы, имея в активе по 17 очков.